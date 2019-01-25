المعاهد العلمية بجامعة الإمام تستعد لافتتاح فرع شرق الرياض ‏

بدءاً من العام الدراسي القادم

شرعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوكالتها لشؤون المعاهد العلمية في افتتاح فرع المعهد العلمي في شرق الرياض وذلك تحقيقاً للتوازن مع بقية الجهات بدءاً من العام الدراسي القادم.

جاء ذلك بمتابعة وإشراف من وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبد الله بن ثاني في توفير كافة الإمكانات التي تلبي الاحتياجات التربوية والتعليمية التي تضمن توفير بيئة تربوية مناسبة من قاعات دراسية ومعامل ومكاتب وملاعب بالتنسيق مع الجهات والإدارات المعنية، وتهيئة كل ما من شأنه الحفاظ على النشء وتوجيههم التوجيه السليم.

يذكر أن المعاهد العلمية افتتحت مؤخراً عدداً من المعاهد في الشرائع بمكة المكرمة وغزالة ومحافظة تربة.