"البلديات": بدء السماح للأعمال التجارية لمدة 24 ساعة بتاريخ 1 /1 /2020 م

أعلنت اكتمال ضوابط الترخيص

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (647) وتاريخ 13/11/1440هـ.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط، التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة (٢٤) ساعة، وذلك بتاريخ 6/5/1441 هـ الموافق 1/1/2020 م.

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01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 07:19 PM

أعلنت اكتمال ضوابط الترخيص

"البلديات": بدء السماح للأعمال التجارية لمدة 24 ساعة بتاريخ 1 /1 /2020 م

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (647) وتاريخ 13/11/1440هـ.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط، التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة (٢٤) ساعة، وذلك بتاريخ 6/5/1441 هـ الموافق 1/1/2020 م.

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