"استشارية": مقاطع إرضاع الرصاص إجرام ينشئ أطفالاً مضطربين نفسياً

أكدت لـ"سبق" أنها عادات اجتماعية تحرض على العنف والقتل

انتقدت استشارية نفسية أسرية مقاطع الفيديو التي تم تداولها هذه الأيام والتي ظهر فيها شخص يطلق النار بالقرب من أذن رضيع لاستنشاق الطفل البارود من فوهة سلاح ناري، وآخر يضع مجموعة من الرصاص في علبة "الرضاعة" لإرضاع طفل رصاصاً نارياً حياً، مؤكدة في الوقت نفسه أن تلك الممارسات الاجتماعية إجرام في حق الإنسانية وفي حق الطفل وتنشئ أطفالاً مضربين نفسياً معادين للمجتمع.

وفي التفاصيل قالت الاستشارية النفسية الأسرية عبير باكدم لـ "سبق": المقاطع المتداولة لشخص يطلق النار بالقرب من أذن رضيع وآخر يُرضع طفلاً رصاصاً قمة الإجرام في حقة الإنسانية وفي حق الطفل، عادات اجتماعية تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء بكل سهولة، لا تمت للرجولة ولا الإنسانية بأي صلة، وتنشئ أطفالاً مضربين ومعتلين نفسياً معادين للمجتمع وأفرد المجتمع.

وأضافت: هذه العادات تسهل على الطفل قتل الآخرين بسبب نشأة الأطفال في بيئة يسهل فيها استخدام السلاح، وهذا للأسف موروث اجتماعي خاطئ لا بد أن يحارب ويعاقب من ينهج هذه الأفعال من الجهة المسؤولة، لأنه للأسف هناك أشخاص يعملون سلوكاً خارجاً عن عادات المجتمع وتقاليده وخارجاً عن الدين من أجل الشهرة.

واختتمت: حب البروز والشهرة والعصبية القبلية والأخذ بالثأر "والقوة هي ما تأخذه بيدك" شيء مدمر للإنسانية وعكس ما أمرنا الله به، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يجب تطبيق أشد العقوبة وسن قانون سريع جداً لحماية هؤلاء الأبناء من هذه العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان ومؤثرة على المستوى النفسي والشخصي والاجتماعي والإنساني بشكل عام.