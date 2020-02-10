السلطة الفلسطينية تتراجع عن طلب التصويت بالأمم المتحدة على خطة ترامب

كشفتها ‏مصادر دبلوماسية

كشفت ‏مصادر دبلوماسية، بأن السلطة الفلسطينية تنوي التراجع عن طلب التصويت في الأمم المتحدة على قرار حول خطة ترامب للسلام.
جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته "سكاي نيوز" قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد كشف مؤحرًا عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إن الخطة تهدف لحل النزاع الذي دام لسنوات بخطوات عملية.

السلطة الفلسطينية خطة ترامب للسلام

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10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 08:17 PM

كشفتها ‏مصادر دبلوماسية

السلطة الفلسطينية تتراجع عن طلب التصويت بالأمم المتحدة على خطة ترامب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت ‏مصادر دبلوماسية، بأن السلطة الفلسطينية تنوي التراجع عن طلب التصويت في الأمم المتحدة على قرار حول خطة ترامب للسلام.
جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته "سكاي نيوز" قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد كشف مؤحرًا عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إن الخطة تهدف لحل النزاع الذي دام لسنوات بخطوات عملية.

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السلطة الفلسطينية خطة ترامب للسلام

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