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لعدم وجود تراخيص وتشغيل كوادر غير مرخصة وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى

"الصحة" تغلق 17 مجمعًا طبيًّا و3 صيدليات مخالفة في 4 مدن

أعلنت "الصحة" إغلاق ١٧ مجمعًا طبيًّا و٣ صيدليات و١١ محل بصريات ومعمل أسنان ومركز فحص عمالة في ‫الرياض و‫جدة و‫الطائف وعسير.

‏وبيَّنت أن الإغلاق جاء لعدم وجود تراخيص، وتشغيل كوادر غير مرخصة، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والأنظمة الصحية.

‏ودعت الوزارة للإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على الرقم 937.