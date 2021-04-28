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حسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة منذ وصول أولى الدفعات وحتى اليوم

عدد جرعات "لقاح كورونا" المعطاة بالسعودية تقارب الـ 9 ملايين

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، والمعطاة في السعودية، من تسعة ملايين جرعة حتى اليوم.



وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم الأربعاء، بلغ 8.835.265 جرعة.