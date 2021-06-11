"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة

من نسر أسمر.. قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية

أوضح ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه استرجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة من نسر أسمر.

جاء ذلك بعد تواصل منظمة "حياة الطيور"، الدولية مع المركز وتحديد موقع توقف البث قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وسط المملكة.



