التعاون الإسلامي.. اجتماع افتراضي حول "المرأة وكورونا"

لتعزيز المشاركة النسائية في سياسات الاستجابة للجائحة

تعقد اللجنة الاستشارية للمرأة اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الفيديو في 11 يونيو 2020، حول المرأة وجائحة كورونا، وذلك بدعوة من وزارة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في جمهورية بوركينا فاسو بصفتها رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.



وسيبحث الاجتماع، الذي ستشارك فيه وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني ببوركينا فاسو هيلين ماري لورانس إلبودو مارشال، تداعيات جائحة كورونا المستجد على النساء والفتيات في الدول الأعضاء بهدف تقديم مقترحات وتوصيات للدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الاستجابة لجائحة كورونا وتداعياتها، وتفعيل دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء بشكل عام.