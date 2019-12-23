نجاة مركبة تُقل عائلة من تساقط الصخور في طريق الكُر بـ"هدا الطائف"

بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت فيما يتواصل إغلاقه عبر الاتجاهين

شهدَ طريق الكُر بالهدا، الرابط بين الطائف ومكة تساقط العديد من الصخور بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت، فيما وجدت الجهات المعنية لمتابعة أحوال الطريق وإزاحة الصخور في ظل تواصل إغلاقه المؤقت عبر الاتجاهين.

وكان فريق "برق" للبحث والإنقاذ قد باشر تساقط صخور على مركبة من نوع فورد كانت تُقل عائلة، حيث جرى تأمينهم من قِبل الفريق وإبعادهم عن الموقع دون وقوع إصابات ولله الحمد، كذلك العمل مع الجهات الأخرى في عملية إزاحة الصخور عن الطريق.

الطائف تساقط الصخور طريق الكر الهدا الأمطار

7

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 01:33 AM

بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت فيما يتواصل إغلاقه عبر الاتجاهين

نجاة مركبة تُقل عائلة من تساقط الصخور في طريق الكُر بـ"هدا الطائف"

فهد العتيبي

الطائف

1 3,480

شهدَ طريق الكُر بالهدا، الرابط بين الطائف ومكة تساقط العديد من الصخور بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت، فيما وجدت الجهات المعنية لمتابعة أحوال الطريق وإزاحة الصخور في ظل تواصل إغلاقه المؤقت عبر الاتجاهين.

وكان فريق "برق" للبحث والإنقاذ قد باشر تساقط صخور على مركبة من نوع فورد كانت تُقل عائلة، حيث جرى تأمينهم من قِبل الفريق وإبعادهم عن الموقع دون وقوع إصابات ولله الحمد، كذلك العمل مع الجهات الأخرى في عملية إزاحة الصخور عن الطريق.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الطائف تساقط الصخور طريق الكر الهدا الأمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019