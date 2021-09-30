في اليوم الوطني 91.. مبادرة "فينا خير" تكرم رواد العطاء

برعاية "فيصل بن سلطان"

احتفل مجلس إدارة مبادرة "فينا خير"، ⁩بتكريم رواد العطاء والمبادرين لخدمة وطنهم ومجتمعهم، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني 91.

جاء ذلك بحضور أمير التطوع والعطاء، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز، والمستشار عبد العزيز الحسين.

واستقبل مؤسس المبادرة عبيد البرغش، وأعضاء المبادرة، راعي الحفل وصحبه الكرام في المكان المعدّ للمناسبة.

وكانت بداية الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم توالت فقرات الحفل الذي قدّمه يحيى زيلع.

وقدم عبيد البرغش تقريرًا عن إنجازات المبادرة خلال هذا العام؛ حيث كان هناك العديد من الشراكات المجتمعية والمبادرات النوعية.

ثم تحدث راعي الحفل الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر؛ حيث وجه الشكر للمبادرة ومؤسّسها، معربًا عن سروره بالنجاح الملحوظ لفريق العمل.

بعدها تحدث المستشار عبد العزيز الحسين، الذي أكد أهمية العمل التطوعي، وعبّر عن سروره لحضور مثل هذه المبادرات التي يقودها شباب وطننا المعطاء، ثم قصيدة شعرية للشاعر سعد آل شائع، تلاها أناشيد وطنية لبراعم مبادرة "فينا خير".

ثم كرم راعي الحفل الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، بحضور المستشار عبد العزيز الحسين، ومؤسس المبادرة عبيد البرغش، رواد العطاء والمبادرين لخدمة وطنهم من رجال أعمال وإعلاميين وشركاء النجاح وبراعم الوطن.