"الزعاق": اليوم أول الصفري تتقلب فيه الاجواء استعدادا للشتاء

قال: ينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق: اليوم أول موسم الصفري:، ومدته 26 يوماً، وهو موسم تتقلب فيه الأجواء؛ استعداداً لموسم الشتاء القادم، وينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء، ويستحسن ضبط درجة التكييف وخاصة في الليل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": فيه تبدأ الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية ولهذا سمي بالصفري.

الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق

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16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 03:46 PM

قال: ينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء

"الزعاق": اليوم أول الصفري تتقلب فيه الاجواء استعدادا للشتاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق: اليوم أول موسم الصفري:، ومدته 26 يوماً، وهو موسم تتقلب فيه الأجواء؛ استعداداً لموسم الشتاء القادم، وينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء، ويستحسن ضبط درجة التكييف وخاصة في الليل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": فيه تبدأ الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية ولهذا سمي بالصفري.

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الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق

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