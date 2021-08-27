سمو ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء إثيوبيا العلاقات الثنائية

هنَّأه عبر اتصال هاتفي بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيسًا للوزراء

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم برئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي.



وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته للدكتور آبي أحمد علي بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيسًا للوزراء في جمهورية إثيوبيا، متمنيًا التوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا المزيد من التقدم والرقي.



كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن.