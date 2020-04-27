كورونا.. لبنان تسجل 3 إصابات جديدة و50 في المغرب

الإجمالي في الأولى 710 حالات ووصل بالثانية لـ4115

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 710 حالات.



وفي المغرب، قالت وزارة الصحة اليوم الاثنين: تم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4115 حالة.