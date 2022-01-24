"الإعلام المرئي": تصنيف وفسح 632 لعبة إلكترونية خلال عام

ضمن جهودها لمواكبة النمو السريع لقطاع الألعاب بالمملكة

تمكنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خلال عام، من تصنيف وفسح 632 لعبة إلكترونية، ضمن جهودها لمواكبة النمو السريع لقطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة.

ولفتت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن الألعاب التي تمّ تصنيفها وفسحها تنوّعت بين 218 لعبة مفسوحة و414 مصنّفة.