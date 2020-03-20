أمير الرياض: القيادة تسخّر الإمكانيات كافة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم

العمل الجادّ على مواجهة هذه المرحلة بالتعاون والتكاتف والوعي العام

نوّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأكد في تصريح صحفي، على منهج الدولة المبارك منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في تحمّل مواجهة الشدائد بكل عزيمة واقتدار؛ مستعينين ومتمسكين بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ مبينًا سموه استكمال المسيرة واتباع النهج والسياسة الحكيمة بالتوجيه والشفافية من خادم الحرمين الشريفين لمواطنيه والمقيمين بالمملكة، وإيمانه -أيده الله- بمشيئة وتقدير المولى جل في علاه للإنسان ومستقبله والدعاء والأمل برحمته وكرمه، والعمل وبذل الأسباب وثبات المؤمنين بقضاء الله وقدره.

وأشار الأمير فيصل بن بندر إلى حرص واهتمام القيادة الحكيمة بتسخير الإمكانيات والجهود للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وتوفير ما يلزم من رغد العيش الكريم، والعمل الجاد على مواجهة هذه المرحلة بالتعاون والتكاتف والوعي العام.

وفي ختام تصريحه دعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يُديم عليها أمنها وأمانها؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله.