"الصندوق الزراعي" يموّل شركة تسويق بـ28 مليون ريال

لتنشيط عمليات تعبئة وتغليف وتدريج الخضار وتوزيعها

موّل صندوق التنمية الزراعية، شركة سلسة الدولية في منطقة الرياض بمبلغ 28 مليون ريال؛ لإنشاء مركز تسويق للمنتجات الزراعية، يتم من خلاله استخدام التقنيات الحديثة لتنشيط عملية التسويق وتعبئة وتغليف وتدريج الخضار، وتوزيعها عن طريق محلات التجزئة والمتاجر الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.

ويأتي ذلك من منطلق إدراك الصندوق بأهمية التسويق في مجال التنمية ودعمه للمنتجات الزراعية.

ويحرص صندوق التنمية الزراعية على تنشيط العملية التسويقية في القطاع الزراعي، والعمل على دعمها بالقروض اللازمة؛ إذ يسهم منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2018م بتمويل عدد من مراكز تسويق المنتجات الزراعية.

وكان إجمالي قروضها حوالى 74 مليون ريال، وطاقتها تُقَدر بحوالى 45 ألف طن في السنة.