أكثر من 3000 سيدة يشاركن في فعالية المشي بجامعة الملك خالد

في إطار تفعيل "اليوم الوطني للمشي" افتتحت وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة خلود أبوملحة فعالية المشي التي نظمها مركز دراسة الطالبات بطريق الملك عبدالله بالتعاون مع شطر الطالبات بعمادة شؤون الطلاب.

وأوضحت المشرفة على مركز دراسة الطالبات بطريق الملك عبدالله الدكتورة سامية الحكمي أن الفعالية تأتي في سياق اهتمام المركز وعمادة شؤون الطلاب بكل ما من شأنه العمل على توفير جو صحي وأخوي يساعد على التحفيز على العمل ويجسد أهمية وأثر العناية بالعادات والسلوكيات الصحية والصحيحة التي تؤدي إلى جودة الحياة، مضيفة أنه شارك في الفعالية أكثر من 3000 سيدة من منسوبات المجمع الأكاديمي بطريق الملك عبدالله من القيادات الأكاديمية والطالبات وعضوات هيئة التدريس والموظفات، وذلك بمشاركة جمعية السلام للإغاثة والطوارئ، كما تم تجهيز فريق من المسعفات المتطوعات ومساهمة الوحدات الطبية بجامعة الملك خالد ومشاركة الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي والتشغيل والصيانة.