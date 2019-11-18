أولياء أمور روضة القوز الأولى: سلك كهربائي مكشوف يهدد حياة أبنائنا

"سبق" أرسلت الاستفسار لمتحدث تعليم القنفذة وفي انتظار رده

يعيش أولياء أمور طلاب وطالبات الروضة الأولى بمركز القوز والتابعة لتعليم محافظة القنفذة في خوف دائم من وجود سلك كهربائي مكشوف يهدد أرواح الطلاب والطالبات بروضة القوز الأولى.



وطالب أحد أولياء الأمور التدخل السريع قبل وقوع أي مكروه للأطفال داخل مبنى الروضة، مشيرًا إلى أن السلك الكهربائي المكشوف يعرض حياة أبنائهم الطلاب والطالبات للخطر، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة صعق كهربائي لأحد أبنائهم الأطفال خصوصاً في هذه المرحلة العمرية، مناشدين المسؤولين بالتعليم سرعة تغطية هذا السلك أو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ابناءهم من الخطر.



"سبق" أرسلت الاستفسار لمتحدث تعليم القنفذة محمد المرحبي والذي وعد بالرد على الاستفسار ولَم يصل رده حتى ساعة إعداد ونشر هذا الخبر، ومن باب المهنية لازالت الصحيفة بانتظار التجاوب مع ما تم نشره من قبل إدارة تعليم محافظة القنفذة وسيتم نشر ما يرد للصحيفة من التعليم حال وروده.