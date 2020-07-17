بالفيديو .. خروج نيران من جوف الأرض في النجف بالعراق

تضاربت آراء الخبراء بشأنها

يتداول عراقيون مقطعًا مصورًا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ما بدا وكأنها "حمم بركانية" تخرج من الأرض في منطقة صحراوية جنوبي مدينة النجف.

وحسب قناة "الحرة"، أكد مراسلها في المدينة صحة المقطع المصور للمنطقة الواقعة قرب "بحر النجف" وتعرف باسم "واحة الرهبان".

انبعاث أبخرة كبريتية

وتناقلت تعليقات ترافقت مع المقطع المنشور، كلامًا منسوبًا لخبير بالأحوال الجوية يدعى صادق عطية أكد خلالها أن ما يجري هو عبارة عن "انبعاث نيران وأبخرة كبريتية من جوف الأرض، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في المنطقة خلال هذا الوقت من العام".

وتبعد "واحة الرهبان" بنحو 75 كيلومترًا عن مدينة النجف، وتقع ضمن منطقة تدعى "آثار الطار" القريبة من بحر النجف وتضم كهوفًا ووديانًا، ويعتقد أنها غنية بالمعادن، حسب مراسل "الحرة".

ويؤكد مختصون أن هذه الظاهرة ليست جديدة في المنطقة، لكنها اقتصرت في السابق على انبعاث الأبخرة فقط من تحت الأرض، مشيرين إلى أنه تم رصد حالات مماثلة منذ عام 2012 في مناطق متفرقة بالأنبار والموصل.

منطقة تصدع

وقال وزير النقل السابق والنائب الحالي في البرلمان العراقي فنجان الحمامي إن المنطقة "تعد من مناطق التصدع الواقعة غرب الفرات بين الأنبار وكربلاء والنجف، ثم تنحدر باتجاه الجنوب ضمن تصدع أبو جير".

وأضاف في بيان أن "واحة الرهبان هي الأكثر تأثرًا، حيث تتعرض أرضها الرخوة للتكسر، وهذا ينتج عنه غازات تتسبب بحرق المادة العضوية التي على السطح".

زلازل وهزات أرضية

وشهد العراق خلال العامين الماضيين عدة زلازل وهزات أرضية غير مسبوقة وطالت معظم مناطق البلاد، بعد أن كانت مقتصرة في السابق على مدن شمال العراق ذات الطبيعة الجبلية.

أعنف هذه الزلزال وقع في نوفمبر 2017 وبلغت قوته 7.2 على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرات آخرين، حسب وزارة الصحة العراقية.