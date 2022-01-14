صافرة "العكيري" تضبط مواجهة الاتحاد والرائد.. و"الشمراني" للشباب والاتفاق

أسندت لجنة الحكام قيادة مباراة الرائد والاتحاد، عصر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لطاقم تحكيم سعودي بقيادة سلطان العكيري، ويساعده كل من (هشام الرفاعي، محمد الشهري، عبدالله زربان، ممدوح الشهدان ومفرح الحسن).

فيما يقود الطاقم السعودي الآخر بقيادة ماجد الشمراني مواجهة الاتفاق والشباب، ويعاونه كل من ( ياسر السلطان، سعد السبيعي، خالد الجهني، محمد القرني وخلف الشمري.

ويقود لقاء أبها والباطن الحكم فيصل البلوي.