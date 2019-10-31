في تفاعل مع "سبق".. مرور بيشة يطيح بسائق "شاحنة سبت العلايا"

تجاوز أخرى في منعطف خطير دون اكتراثه لضيق مساحة الطريق

نجح مرور بيشة في القبض على قائد الشاحنة الذي تتجاوز أخرى في منعطف خطير دون اكتراث قائدها لضيق مساحة الطريق على طريق بيشة- سبت العلايا.

وأكد مدير مرور بيشة المكلف الملازم أول عبدالله بن هادي القحطاني، أنه تم إحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت عدسة "سبق"، رصدت ظهر يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، شاحنة أسمنت تتجاوز أخرى في منعطف خطير، دون اكتراث قائدها لضيق مساحة الطريق.