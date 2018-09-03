معسكر الأخضر: فحوصات طبية وتمارين إطالة

عضلة الفخذ ومفصل القدم يبعدان معتز والبريك

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الاثنين في مقر المعسكر المقام في العاصمة الرياض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 م.

وخضع لاعبو المنتخب لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي فور انضمامهم للمعسكر، وذلك للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين.

ميدانياً، دشن المنتخب السعودي مساء اليوم الاثنين تدريباته على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية (الملز).

بدأت الحصة التدريبية التي قادها المدير الفني خوان انطونيو بيتزي بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير في مجموعات، بعدها تمرين الاستحواذ بين فريقين على مساحات صغيرة وكبيرة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يشارك مدافع المنتخب معتز هوساوي في الحصة التدريبية لشعوره ببعض الألم في عضلة الفخذ الأيمن التي تعرض لها مع فريقه في اللقاء الأخير، وكذلك لم يشارك مدافع المنتخب محمد البريك لشعوره ببعض الألم في مفصل القدم التي تعرض لها مع فريقه في اللقاء الأخير، وأجرى الثنائي كشوفات طبية مساء اليوم للوقوف على مستوى إصابتهما.

وسيجري المنتخب السعودي مساء غدٍ الثلاثاء حصة تدريبية مسائية على الملعب الرديف لمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية (الملز) عند الساعة السابعة مساء، وقرر المدير الفني خوان انطونيو بيتزي إغلاق الحصة التدريبية.