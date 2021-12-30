"أبل" تتحدى الجميع بتقنيات استثنائية في "آيفون 14 برو ماكس" المرتقب

تُخطط شركة "أبل" الأمريكية لتحدي جميع منافسيها بطرح عدد كبير من الميزات والتقنيات الاستثنائية في هاتفها المرتقب "آيفون 14 برو ماكس"، خلال عام 2022 المقبل.

وكشفت مصادر من داخل شركة "أبل"، لموقع "تايمز نيوز ناو"، عن نيتها إطلاق هواتف "آيفون 13 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"، و"آيفون 14 ماكس"، و"آيفون 14" خلال العام المقبل، بشاشات يصل ترددها إلى 120 هرتز، من إنتاج شركة "إل جي" الكورية الجنوبية.

ومتوقع أن تظهر تلك الهواتف للنور في سبتمبر 2022 المقبل.

وستكون تلك الشاشات هي الأكثر نقاء في السوق تقريبًا، وتتمتع بميزة توفير الطاقة، لعدم استهلاك بطاريات الهواتف.

وتتميز هذه الشاشة بأنها ذات درجة حرارة منخفضة، بسبب اعتمادها على أكسيد متعدد الكريستالات؛ مما يجعلها لا تساعد على رفع درجة الهواتف ولا تؤدي لإبطائه وتقليل كفاءته.

وسيأتي هاتف "آيفون 14 ماكس" بديلًا لهاتف "آيفون 14 ميني"، وسيكون بشاشة ذات قياس 6.7 بوصة، وهو نفس حجم شاشة هاتف "آيفون 14 برو ماكس".

وسيأتي هاتف "آيفون 14 برو" بميزات أقدم نسبيًّا، وبذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وبشاشة ذات قياس 6.06 بوصة.

ولفتت المصادر إلى أن أبل تسعى لاختبار إطلاق أحد طرازات هواتفها الجديدة دون فتحة "سيم كارد" أو خط اتصالات قبل تعميمها على كل هواتفها، والتي ستدعم بصورة كبيرة مقاومة الماء، وستعتمد على أنظمة "إي سيم" الذكية الجديدة لإدارة الاتصالات.

وتواصل "أبل" تحدي منافسيها بإعلان المصادر نية الشركة الأمريكية توفير سعة تخزين في هواتف "آيفون 14" المرتقبة تصل إلى 2 تيرابايت؛ لتصبح أكبر سعة تخزين موجودة في الهواتف الذكية في العالم؛ بفضل تقنية التخزين الحديثة التي تبنتها أبل، والتي يطلق عليها "فلاش كيو إل سي".