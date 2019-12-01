جراحات معقدة تنقذ مقيماً سقط من الطابق الثالث بعنيزة

كان يعاني من اضطراب في درجة الوعي وكسورٍ متفرقة

تمكّن أطباء بمستشفى الملك سعود بعنيزة من إنقاذ مقيم سقط من الطابق الثالث، بعد وصوله لطوارئ المستشفى بحالة حرجة جداً يعاني من اضطراب في درجة الوعي وكسورٍ متفرقة.

وبعد عمل الأشعة اللازمة تبين وجود كسورٍ متعددة في الجسم في القفص الصدري بعظمة القص والضلوع وكدمات في الرئة وكسور في الحوض وكسور بالأطراف السفلية وكسر باليد اليسرى وكسور في العمود الفقري، وهو كسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثالثة تسبب بضيق في القناة الشوكية بأكثر من ٨٠٪ والذي أفقده الإحساس وكسر بالقدمين أدى لعدم قدرة المريض على حركة القدمين.

وبعد تشخيص الحالة بشكل دقيق توصل الأطباء لقناعة بضرورة التدخل الجراحي السريع، وإلا سيعاني المريض من ضعف دائم بالقدمين وعدم التحكم بالإخراج.

وعلى وجه السرعة استُدعِي الدكتور عبدالكريم فرحان، وطبيب التخدير محمد الغروري، وخضع لعملية جراحية دقيقة، فوسعت القناة الشوكية، وثبتت الفقرات المكسورة بشرائح مسامير.

وتكمن خطورة هذه الجراحة بسبب كسور الضلوع وعظمة القص والتي تضغط على الرئة التي ينام عليها المريض أثناء الجراحة، فالتأخير قد يفاقم الحالة، وفي هذه الحالة يجب عمل العملية بوقتٍ قياسي فتم ذلك خلال ساعتين فقط.

ثم تبعها إجراء ثلاث عمليات أخرى وسعت معها القناة الشوكية وأصلح التلف الناتج عن غلق القناة الشوكية، وأرجعت العظام لموقعها في الفقرات وتثبيتها، وتم أيضاً إخضاع المريض لجراحات متعددة في العظام حتى استعاد عافيته، فأشرف على حالته رئيس العناية المركزة حتى غادر المستشفى بصحة جيدة، وسيستطيع بحول الله المشي بشكلٍ طبيعي خلال شهرين، وتابع سير العمليات وأشرف عليها مدير المستشفى الدكتور ياسر السيوفي الذي ثمّن للفريق هذه الجهود التي أثمرت بتماثل المريض للشفاء.