ارتقى للقمة قبل أن يبدأ.. "الرياض للسيارات" على خارطة أكبر معارض العالم

يقدم خلال أيامه الستة باقةً من الفعاليات تستقطب أشهر صناع وخبراء المجال

فرض "معرض الرياض للسيارات" نفسه على خارطة أكبر معارض السيارات في العالم، حتى بات هدفاً لكبرى شركات السيارات، وللمهتمين بشكل عام، حيث يقدم خلال أيامه الستة، باقةً متنوعة ومتعددة من الفعاليات، لا يمكنك خلال قراءتها، التأكد من أن الستة أيام ستكون كافيةً لها، ولاستيعاب جماهيرها.

وفي التفاصيل، رغم أن هناك العديد من معارض للسيارات على مستوى العالم، إلا أن عدداً قليلاً منها يشكل الأبرز لأسباب كثيرة، منها قِدمُ المعرض، وأعداد زائريه، كما هو الحال مع معرض باريس الذي يتواجد في أول قائمة المعارض العالمية، لكثرة زواره الذين يتجاوزون أحياناً المليون زائر، ولقدمه أيضاً حيث أقيمت نسخته الأولى عام 1898م.

ويأتي معرض ألمانيا الدولي للسيارات ضمن قائمة أشهر المعارض العالمية، ويقام كل عامين وتتواجد به 10 قاعات تتسع لعدد كبير من السيارات، ثم يأتي معرض جنيف للسيارات تالياً، إذ يعتبر من أقدم معارض السيارات أيضاً وانطلق في عام 1905م، ويضاف إلى القائمة معرض ديترويت للسيارات، والذي يسمى أيضاً معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات، وكانت أول نسخه عام 1907م، ويصل عدد زواره إلى 900.000 زائر، وآسيوياً ينضم معرض بكين الدولي للسيارات إلى كبرى معارض العالم، وكانت أول نسخة منه عام 1990م.

ووصل معرض الرياض للسيارات إلى القمة قبل أن يبدأ، حيث استقطب أشهر صناع هذا المجال، واستعان بأفضل الخبراء، ليقدم معرضاً استثنائياً جعل منه أكبر معرض متخصص للسيارات في الشرق الأوسط، إذ يضم فعاليات متنوعة تغطي كل جوانب رياضة السيارات، حيث يتواجد به مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، وMonster Jam ، وPolice Academy، والمدفع البشري، وHot Wheels، سباق المحاكاة، والعديد من ورش العمل، التي تهدف لإثراء رواد ومحبي هذا المجال.

ويحتضن المعرض عدداً هائلاً من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 1200 سيارة، منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وأيضاً سيارة المستقبل "سيارة 2030".

ويعشق محبو السيارات التجربة، لذلك يوفر المعرض برامج تفاعلية، تلبي احتياجات الزوار، مثل حلبة مهارة للكارتنج، وسباق المحاكاة، كما يمكنهم التعرف على فريق عمل فيراري وكيفية عملهم خلال سباقات الفورمولا 1، إضافة إلى تجربة فريدة تتيح لهم الركوب مع سائق سيارة فيراري محترف.

ويتواجد بالمعرض، عدد من أبرز مشاهير عالم السيارات، منهم أشهر مقدمي برامج السيارات في العالم، مثل: Ryan Friedlinghaus مؤسس ومقدم برنامج "وست كوست كوستمز"، وDAVE Kindig مقدم برنامج kindig-it design، وكذلك أحد أبطال سباقات الفورمولا1 البرازيلي Emerson Fittipaldi الذي حصد 14 لقبًا خلال مسيرته الطويلة في عالم سباقات السيارات.

وفتح المعرض أبوابه للزوار يوم الخميس 21 نوفمبر، صُمم ليلبي شغف كل محبي وعشاق عالم السيارات، حيث يجعل من زيارته تجربة فريدة تجعل الزائر يشاهد كل تفاصيل صناعة السيارات، ويتعايش معها في كثير من الجوانب، ويطلع على مزادات السيارات النادرة، ويشارك في تجربة القيادة، وتبهره الحفلات الموسيقية، وكل ذلك في "معرض الرياض للسيارات" الأكبر للسيارات في الشرق الأوسط .