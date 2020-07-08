وزير التعليم: 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.
والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة.
تتضمن عودة الأمور بالكثافة نفسها مع تطبيق احترازات كورونا
أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.
والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة.