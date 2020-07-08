وزير التعليم: 3 سيناريوهات محتملة للعام الدراسي المقبل

تتضمن عودة الأمور بالكثافة نفسها مع تطبيق احترازات كورونا

‏‎أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاثة سيناريوهات محتملة للعام الدراسي القادم.

والسيناريوهات الثلاثة المحتملة للعام الدراسي القادم هي: عودة الأمور كما كانت بالكثافة نفسها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو تخفيف الكثافة الطلابية بنسبة 50 %، وأن يكون هناك تباينًا في المناطق حسب الوضع الصحي لكل منطقة. ‫



