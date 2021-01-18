مدير جامعة الإمام يعمم بقراءة بيان "كبار العلماء" عن جرم الإخوان على الطلاب

"العساكر" وصف التعميم بأنه امتدادٌ لبرامج نشر منهج الوسطية والأمن الفكري

أصدر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم الاثنين، تعميمًا على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بقراءة بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان على الطلاب والطالبات لمدة عشر دقائق في المحاضرة الأولى من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، تشديدًا على أهمية دور المؤسسات التعليمية في حماية الشباب من الأفكار المنحرفة.

‏وتفصيلاً، حظي التعميم الذي وجهه لوكلاء الجامعة وعمداء الكليات والوحدات التعليمية التابعة للجامعة بإشادة واسعة من منسوبي الجامعة الذين بدورهم أثنوا على الجهود المتواصلة التي يبذلها مدير الجامعة في سبيل تحصين الفكر ونشر منهج الوسطية والاعتدال بين منسوبي الجامعة التي تعد واجهة مشرفة للمملكة في نشر مختلف العلوم ولاسيما الشرعية منها.

من ناحية أخرى، أكد مستشار مدير الجامعة للشؤون الفكرية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر أن التعميم يأتي امتدادًا للجهود المتواصلة التي يبذلها مدير الجامعة في التصدي لخطر الجماعات المتطرفة وبيان فسادها بالتأصيل العلمي، مؤكدًا أن الجامعة أصبحت أنموذجًا يحتذى به في نشر منهج الوسطية والاعتدال والعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تشدد دائمًا على أن المحاضن التعليمية هي أساس بناء المجتمعات ورقيها.