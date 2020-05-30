"تعليم الليث" تعتمد عددًا من التدابير الوقائية لتحقيق عودة آمنة للموظفين والموظفات

شملت تهيئة بيئة العمل والالتزام بالتدابير الاحترازية الشخصية

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الليث عددًا من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية تزامنًا مع قرار استئناف عودة الموظفين والموظفات لمباشرة مهام أعمالهم بدءًا من صباح غد الأحد ٨ شوال ١٤٤١هـ؛ وذلك حرصًا من إدارة التعليم على التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيدا -١٩)، والحد من انتشاره.

وتضمنت تلك الإجراءات تهيئة بيئة العمل من خلال تعقيم المباني التعليمية، وتشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، واستمرار خدمة المستفيدين عن بُعد، وترتيب عودة الموظفين والموظفات بشكل تدريجي حسب خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتطبيق آلية الدوام المرن، وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات، تتناوب فيما بينها وفقًا لما يحدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات"، وبما يحقق التباعد الاجتماعي، والتقليل من المخاطر.

من جانب آخر، بدأت الإدارة في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية للموظفين والموظفات تحت شعار (نعود بحذر) عبر المنصات والمواقع الإلكترونية كافة التابعة للإدارة، وشددت على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية في هذا الصدد.

ومن أبرز الإجراءات الوقائية الحرص على التباعد الاجتماعي، وتجنب المصافحة، وتجنب التجمعات، ولبس الكمامة القماشية، وغسل اليدين بالماء والصابون، والتعقيم بشكل مستمر، واستخدام السلالم، وتجنب استخدام المصاعد، واستخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، والصلاة على سجادة شخصية مع ترك مسافة من 1.5 متر إلى مترين بين المصلين، وتجنُّب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.