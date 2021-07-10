تونس تتسلم شحنة مساعدات طبية من مصر لمواجهة "كورونا"

تشمل أجهزة أكسجين وآلات مراقبة التنفس

تسلمت تونس اليوم (السبت)، معدات وتجهيزات طبية قادمة من مصر على متن طائرتين عسكريتين، لمساعدتها في مواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن التجهيزات الطبية تتضمن كميات من الأدوات وآلات مراقبة التنفس وأجهزة الأكسجين.

تونس فيروس كورونا الجديد

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10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 09:23 PM

تشمل أجهزة أكسجين وآلات مراقبة التنفس

تونس تتسلم شحنة مساعدات طبية من مصر لمواجهة "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تسلمت تونس اليوم (السبت)، معدات وتجهيزات طبية قادمة من مصر على متن طائرتين عسكريتين، لمساعدتها في مواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن التجهيزات الطبية تتضمن كميات من الأدوات وآلات مراقبة التنفس وأجهزة الأكسجين.

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