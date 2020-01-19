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مع توجه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم

أمير تبوك يطلع على انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمنطقة

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تابع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأحد؛ توجه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، في مراحل التعليم العام، إلى مدارسهم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.



واطمأنّ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على سير الدراسة، مؤكدًا الحرص والاهتمام بتوفير التجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات ومراعاة الظروف المناخية الحالية.



جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، الذي أطلع الأمير فهد على تقرير سير بداية الفصل الثاني من العام الدراسي.



وأعرب مدير التعليم عن شكره وتقديره ومنتسبي التعليم كافة في المنطقة، على ما يلقاه العمل التربوي والتعليمي في تبوك، من متابعة الأمير فهد بن سلطان، واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.