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حالة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمرّ حتى الـ8 مساءً

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.



وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.