سلطنة عمان تسجل 786 إصابة بكورونا

"الصحة": تماثل 2682 حالة للشفاء

سجلت سلطنة عمان 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 298 حالة لعمانيين و488 حالة لغير عمانيين.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للمصابين ارتفع إلى 12223، فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2682 حالة للشفاء.