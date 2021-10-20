"إنسان" لرعاية الأيتام تختتم أعمال مبادرة "مُعِين" التطوعية بمشاركة 28 مسؤولاً

استمرت 3 أيام وتضمنت 12 ساعة تدريبية لدعم التطوع بالمنظمات غير الربحية

اختتمت مبادرة مُعِين التطوعية، والتي نظمتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" بمقر التجارية بالرياض، بمشاركة 28 مسؤولاً يمثلون 13 منظمة غير ربحية.

وتفصيلاً، استمرت المبادرة لمدة ثلاثة أيام متتالية، بحضور المهندس محمد بن علي الياسين مدير عام الجمعية، وعددٍ من مسؤولي الجمعيات والمهتمين بالعمل التطوعي.

وتضمنت المبادرة 12 ساعة تدريبية، هدفت إلى دعم العمل التطوعي في المنظمات غير الربحية، ونقل تجارب وممارسات (إنسان) للمنظمات الأخرى، التي قدمتها الجمعية لدعم التوجه الوطني والعمل الاجتماعي.

وبدأ حفل الاختتام بكلمة ترحيبية ثم بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة المنظمات المشاركة ألقاها أحد المشاركين نيابة عنهم، وقال "إن ما يثلج الصدر، ويبث السرور والسعادة في نفوسنا أن نشارك جمعية إنسان فيه هذه المبادرة التطوعية، لتمكين العمل التطوعي، وبناء ثقافة ومحفزات هذا العمل الإنساني النبيل الذي يقوم على تعزيز التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وهو أحد أبرز المحاور المسندة إلى برنامج التحول الوطني، الذي يسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الدولية الداعمة لتحفيز العمل التطوعي. ورفع مستواه، ولتوحيـد الجهـود في تعزيز ثقافـة التطوع في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "لا مبالغة إذا قلنا إن هذه المبادرة تضمنت مخرجات قيمة جدًا لتثقيف المنظمات المشاركة بأهمية العمل التطوعي ودعمه، من خلال نقل تجربة إنسان إلى القطاعات الخيرية الأخرى وتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف لإدارة التطوع، إضافة إلى الفائدة التي اكتسبناها من خلال الورش واللقاءات التي تحاكي التجارب والممارسات المتميزة لجمعية إنسان، علاوة على مكتسبات البرنامج العلمي الذي قدمه عددٌ من المختصين والمهتمين بالعمل الاجتماعي، ولا يسعنا إلا أن ننقل مشاعر الشكر الفياضة والعرفان لجمعية إنسان على هذه المبادرة الاجتماعية عظيمة الأثر، والشكر موصول لكل من أسهم في هذه الجهود المباركة، ودعم هذا العمل الإنساني الرفيع.

يُذكر أن البرنامج العلمي اشتمل على مجموعة من المحاور الجوهرية، كمفهوم التطوع وأهميته، وتخطيط المبادرات، وتصميم الفرص التطوعية، وتطوير وتحفيز وتطوير العاملين في المجال التطوعي، وإدارة المتطوعين، وكذلك السمات الشخصية للمتطوعين.

وفي ختام الحفل كرّم المهندس محمد بن علي الياسين الجهات المشاركة والأفراد الداعمين لمبادرة معين التطوعية.