فرنسا تشتري شحنة كمامات "كورونا" من الصين وتفاجأ بعد التحميل بتوجهها لأمريكا

تحولت إلى سلعة نادرة وواشنطن تحصل عليها بأي ثمن

ذكر رئيس مجلس مدينة بروفانس الفرنسية رينو موسيل، اليوم (الخميس)، أن السلطات الفرنسية اشترت الملايين من الكمامات من الشركات الصينية، لصالح المؤسسات الطبية الفرنسية، لاستعمالها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها.

وبين "موسيل" أن الجانب الفرنسي دفع تكاليف الشراء، وكانت الكمامات جاهزة للإرسال، لكن في اللحظة الأخيرة حدث شيء ما، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف أنه عند رصيف التحميل في الصين صباح اليوم، جرى شراء الطلب الفرنسي مقابل أموال أمريكية، وتوجهت الطائرة التي كان من المفترض أن تطير إلى فرنسا مباشرة إلى أمريكا.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أنه سيجري من الآن فصاعدًا اتخاذ تدابير خاصة لمنع مثل هذه الحالات، ولكن هذا لن يغير من حقيقة أن هذه الطلبيات الكبيرة تتأخر لعدة أيام.

ولفت إلى أن الأقنعة الطبية أصبحت سلعة نادرة، لذا يشتريها الأمريكيون حيثما يمكنهم العثور عليها، وبأي ثمن.. لا يهم، ويدفعون ضعف المبلغ نقدًا، حتى دون النظر إلى المنتجات.