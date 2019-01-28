"الجهني" عن الأمطار الغزيرة: فرصها قائمة على المدينة وتتقدّم نحو مكة

مع استمرار توقعات "الأرصاد" بهطولات رعدية ورياح مثيرة للأتربة وغبار

أكّد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني؛ أن فرصة الأمطار الغزيرة على المدينة المنوّرة مازالت قائمة مع تقدمها على مكة المكرّمة وسواحلها.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "لا تزال فرص الأمطار الغزيرة قائمة على منطقة المدينة وسواحلها ينبع وما حولها وتتقدم نحو رابغ وشرقها القريب مع ساعات النهار، ومن المتوقع أن تصل إلى منطقة مكة المكرّمة وسواحلها ما بين متوسطة وخفيفة، إن شاء الله".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والمدينة المنوّرة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي القصيم، مكة المكرّمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وشمال منطقتَي الرياض والشرقية.