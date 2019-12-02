شاهد بعد تقرير "سبق".. تنظيف مجرى سيل الشرائع وردم ٣ انهيارات

الجهة المعنية أزالت التشوه البصري

تجاوبت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "سبق" المنشور بعنوان "شاهد .. أمطار مكة تسبّب انهيارات وتشويهاً للمنظر العام بمجرى السيل"، حيث ردمت الأجزاء المنهارة من مجرى السيل الواقع خلف مخطط 4 بالشرائع، بعدما تسببت الأمطار بانهياره مشكلة خطرًا على مرتاديه .

كما نظفت الجهة ذات العلاقة مجرى السيل ليسهل تدفقه بعد أن حول عدد من الأهالي المجرى إلى مكب للنفايات فيما أعاقت الرمال المتراكمة حركته وسهولة تدفقه.

وكانت "سبق" وثقت في تقريرها أكثر من ثلاثة انهيارات تحتاج للتدخل، ولاسيما أن الانهيار يزداد بسبب انجراف التربة من أسفل الأسفلت، كما وثقت التشويه البصري من جراء رمي النفايات والأغنام النافقة.