"الجبير" يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 05:21 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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