شاهد.. الجماهير تتوافد للسوبر السعودي

توافدت الجماهير الرياضية بمختلف ميولها نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ لحضور مباراة السوبر السعودي بين فريقي "النصر" و"التعاون".


ويخوض الفريقان المباراة بعد تحقيق النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية كأس السوبر السعودي النصر التعاون السوبر السعودي

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04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441 07:32 PM

شاهد.. الجماهير تتوافد للسوبر السعودي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توافدت الجماهير الرياضية بمختلف ميولها نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ لحضور مباراة السوبر السعودي بين فريقي "النصر" و"التعاون".


ويخوض الفريقان المباراة بعد تحقيق النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

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جدة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية كأس السوبر السعودي النصر التعاون السوبر السعودي

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