شاهد.. الجماهير تتوافد للسوبر السعودي

توافدت الجماهير الرياضية بمختلف ميولها نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ لحضور مباراة السوبر السعودي بين فريقي "النصر" و"التعاون".



ويخوض الفريقان المباراة بعد تحقيق النصر لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.