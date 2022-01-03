علبة مياه تكلف الأهلي 15 ألف ريال في مباراة الشباب .. وغرامات على الفتح والفيصلي .. تعرف على التفاصيل

أبرزها عدم ارتداء الكمامة ونيل البطاقة الحمراء مباشرة

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على نادي الأهلي، وذلك بعد ثبوت مخالفة جمهور النادي برمي علبة مياه واحدة تجاه لاعبي وإداري الفريق المنافس ولم تصب أحدًا وتغريمه بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) خمسة عشر ألفًا.



كما ألزمت الانضباط ، لاعب نادي الفيصلي محمد العمري بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألفًا؛ بسبب الإساءة تجاه مسؤولي مباراة فريقه أمام الهلال عبر أحد اللقاءات الإعلامية.

وفرضت غرامة مالية بمبلغ ألف ريال على ( إداري الشباب طلال آل الشيخ ، لاعب الأهلي حسين المقهوي، لاعب الشباب عبد الله الجوعي ومساعد مدرب نادي الشباب كلاوديو مينديز) بسبب عدم ارتداء الكمامة.



وغرم الاتفاق بمبلغ 10آلاف ريال ، بسبب تأخر لاعبي الفريق في ممر اللاعبين، مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وللسبب ذاته غرم نادي الأهلي بمبلغ 18,750 ريالاً (للمرة الثالثة).



وفرض غرامة بمبلغ 10 آلاف ريال على لاعب الفتح مروان سعدان، لنيله البطاقة الحمراء مباشرة، لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس.

وتم تغريم لاعب الفيصلي محمد العمري بمبلغ 20 ألف ريال، نظرًا لإساءته تجاه مسؤولي المباراة، عبر أحد اللقاءات الإعلامية.