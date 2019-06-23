اعتباراً من الأحد.. الكليات التقنية العالمية تفتح باب القبول للعام التدريبي الجديد

"التويجري": أبرز تخصصاتها صيانة الطائرات والسياحة والفندقة والتصميم الجرافيكي

فتحت الكليات التقنية العالمية في مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من اليوم الأحد باب القبول للالتحاق بتخصصاتها التعليمية المختلفة للعام التدريبي 2019/2020 من خلال الموقع الإلكتروني www.ic.edu.sa.

وتلبي هذه الكليات كافة رغبات الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية والتي يحتاجها سوق العمل السعودي، ومن أبرزها صيانة الطائرات، والسياحة والفندقة، والتصميم الجرافيكي وإدارة الأعمال.

صرح الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز أن الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمين والمتقدمات تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودياً أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مضى على حصول المتقدم أو المتقدمة على الشهادة الثانوية مدة لا تزيد عن خمس سنوات، إضافة إلى حصوله على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وعدم حصول المتقدم أو المتقدمة على شهادة جامعية أو دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألا يكون مفصولاً من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.

وأكد "التويجري" على أن الكليات التقنية العالمية تحظى بدعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس مديري شركة كليات التميز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وقال "التويجري" إن هذه الكليات تلبي كافة رغبات خريجي وخريجات الثانوية وتقدم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي بما يتلاءم مع تحقيق رؤية المملكة 2030م.

يشار إلى أن شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.