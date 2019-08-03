"المطيري " أول سعودي يحصل على ماجستير التدريب في المبارزة

حصل المدرب السعودي للمبارزة ماجد المطيري على درجة الماجستير في تدريب المبارزة، بوصفه أول سعودي يحصل على أكبر شهادة تدريب في المبارزة؛ وذلك بعد اجتيازه الاختبارات التي أُجريت أمس في مدينة أتلانتا الأمريكية.

والتحق المطيري بالدورة التدريبية الدولية التي نظمتها الجمعية الأمريكية لمدربي المبارزة الأسبوع الماضي في مدينة أتلانتا الأمريكية، بترشيح ودعم من معهد إعداد القادة، وإشراف الاتحاد السعودي للمبارزة، واستمرت لمدة 7 أيام، بمشاركة 24 مدربًا من جميع أنحاء العالم، وشملت اختبارات متعددة المستويات، عملية ونظرية وفنية وتحريرية، لمدة 12 ساعة يوميًّا.

وتأتي الدورة ضمن خطة الاتحاد السعودي للمبارزة في تطوير اللعبة من جميع النواحي التدريبية والتحكيمية والإدارية.

وأكد الحكم ماجد المطيري أن دعم الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للمبارزة ومعهد إعداد القادة هو الذي حقق حلمه الذي كان يراوده منذ سنوات. مشيرًا إلى أنه سيقدم أفضل ما تعلمه على أرض الواقع لخدمة رياضة المبارزة السعودية لتحقيق إنجازات باسم الوطن، وذلك في ظل الخطوات التطويرية السريعة لرياضة السعودية.