"هدية الحاج" تبدأ تعقيم "89" مسجدًا بطرق مرور الحجاج

احتفالاً باليوم الوطني وتستمر لمدة شهر

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالشراكة مع جمعية العناية بمساجد الطرق ومجموعة ميكروسيف للرعاية العالمية مبادرة تعقيم وتطهير"89" مسجدًا بطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار، وتأتي هذه المبادرة ضمن عددٍ من المبادرات الوطنية متزامنة مع الذكرى الـ 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير عام الجمعية منصور بن عامر العامر: "أن المبادرة تستهدف مساجد طرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار مبينًا أن المبادرة ستستمر لمدة "30" يومًا، حيث بدأت المرحلة الأولى يوم أمس السبت من خلال "10" مساجد بطريق مكة – جدة السريع، على أن يتم تعقيم وتطهير "3" مساجد يوميًا.