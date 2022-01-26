"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع الصيني التعاون في المجال الدفاعي والعسكري

ناقشا عبر الاتصال المرئي العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتعاون الثنائي

بتوجيه من ولي العهد -حفظه الله- التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عبر الاتصال المرئي مع مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول وي فونغ خاه.

واستعرض نائب وزير الدفاع مع المسؤول الصيني خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين، وسبل التعاون الثنائي في المجال الدفاعي والعسكري، وتطورات الأوضاع في المنطقة.