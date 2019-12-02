مدير شرطة ينبع يقلد "المالكي" رتبة "مقدم"

قلد مدير شرطة محافظة ينبع، العميد عادل مسلم الرحيلي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز المالكي، رتبته الجديدة "مقدم"، بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

جاء ذلك، بحضور مدير دوريات الأمن بالمحافظة، المقدم عبدالله بن راضي الحجاج.

وبارك "الرحيلي" هذه الترقية، متمنيًا أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود في خدمة دينه ووطنه.

فيما أعرب "المالكي"عن سعادته بهذه الترقية التي عدها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.