"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة

ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"

‏تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين ‫ الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

‏كما أكد على ألا تتجاوز ‫ خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

‏وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.