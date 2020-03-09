"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة

ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"

‏تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين ‫ الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

‏كما أكد على ألا تتجاوز ‫ خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

‏وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تقليل المدة بين الأذان والإقامة فيروس كورونا الجديد

134

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 03:06 PM

ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"

"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة

عبدالله البرقاوي

الرياض

12 15,607

‏تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين ‫ الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

‏كما أكد على ألا تتجاوز ‫ خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

‏وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تقليل المدة بين الأذان والإقامة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020