"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة

تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.
كما أكد على ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تقليل المدة بين الأذان والإقامة فيروس كورونا الجديد
ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"
تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.
كما أكد على ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.