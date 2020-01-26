77 مليوناً لم تشفع .. 2530 يوماً ولم ينته "مشروع المعهد التقني للبنات" بصبيا!

يتكوّن من مجموعة من المباني والمرافق تتعلق عليها الآمال لتوفير فرص عمل جديدة

يقف المعهد العالي التقني للبنات بمحافظة صبيا متعثراً؛ بعد نهاية مدة عقد المشروع الذي بدأ قبل 2530 يوماً، في ظل الحاجة إلى المعهد؛ ليسهم في فتح مجالات جديدة لبنات المحافظة وغيرهن في سوق العمل.

ورصدت "سبق"، توقف المشروع الذي كانت قيمة عقده ما يزيد على 77 مليون ريال سعودي، وبدأ بتاريخ 26 /6/ 1434 هجرية؛ إلا أنه لم ينتهِ بعد؛ ما يضعه في قائمة المشاريع المتعثرة بمحافظة صبيا وبقية محافظات المنطقة.

ويتكون المعهد من مجموعة من المباني والمرافق التي يتوقع أن تسهم في إثراء العمليتين التعليمية والمهنية للطالبات إلا أنهن حُرمن الاستفادة من ذلك المشروع الذي يتعثر في حين تتعلق عليه الآمال.