إصابات كورونا في إندونيسيا ترتفع إلى 141.370

تسجيل 1.821 حالة جديدة

سجلت إندونيسيا 1.821 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 141.370 حالة.

وأوضح فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة كورونا، أن الدولة سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.207 حالات، وهي أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 04:47 PM

تسجيل 1.821 حالة جديدة

إصابات كورونا في إندونيسيا ترتفع إلى 141.370

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت إندونيسيا 1.821 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 141.370 حالة.

وأوضح فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة كورونا، أن الدولة سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.207 حالات، وهي أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

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