لبنان: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة التراكمية إلى 1191

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 16 من المُقيمين المُخالطين لوافدين، وثلاثة من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1191 إصابة.

وكشفت الوزارة، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، أجريت فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1837 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 708 حالات.