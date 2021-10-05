أمير الباحة يضع حجر أساس "منتجع رغدان السياحي"

تفقد عددًا من مشاريع الأمانة والطرق

وقف الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة - ميدانيًّا - على عدد من المشروعات المنفذة من قبل أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، كما وضع حجر الأساس لمشروع منتجع رغدان السياحي الذي تبلغ تكلفته نحو 350 مليون ريال.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم؛ حيث وقف على مشروعات الأمانة مستمعًا إلى شرح من أمين منطقة الباحة، عما تم تنفيذه من أعمال لتحسين المشهد الحضري في طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد وعدد من المداخل ووسط المدينة التي شملت أعمال الإضاءات والجداريات والتجميل والتشجير، واستبدال الأرصفة بأرصفة حديثة، وتركيب أعمدة ديكورية ولوحات إرشادية التي بلغت تكلفتها 39 مليون ريال.

كما اطلع أمير الباحة على مشروع توسعة وتطوير طريق الأمير نايف بمدينة الباحة الذي تنفذه الأمانة ويتضمن أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة ومواقف للسيارات وجدران استنادية وعبارات لتصريف السيول، الذي يبلغ طوله 1,267م وعرض 20م، وبتكلفة تقدر بأكثر من 10 ملايين ريال، وأنجز منه بنسبة 94٪؜.

كما وقف على مشروع استكمال امتداد طريق الأمير سلطان بالباحة، الذي يشمل أعمال سفلتة وإنشاء مصدات خرسانية وحمايات جانبية ومواقف طولية وأرصفة جانبية وإنارة ديكورية، بطول 480 مترًا وعرض 25 مترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 9,752,000 ريال، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع 90٪؜.

وأشار أمين المنطقة إلى أن مشروع المنطقة المركزية يقع على مساحة نحو 98 ألف متر مربع، ويتكون من مرحلتين؛ المرحلة الأولى بتكلفة 3,584,400 ريال، والمرحلة الثانية بتكلفة 3,014,000 ريال.

وأفاد بأن المشروع يشمل ممرات مشاة وتعديل بعض المناطق بحيث لا يسمح بحركة للسيارات بها لأنسنة المنطقة المركزية، واستخدام مواد من الطبيعة تدل على تراث مدينة الباحة مثل الأحجار مع المواد والتقنيات الحديثة، وربطها مع بعضها البعض، بالإضافة لتنفيذ مناطق خضراء ونوافير مائية.

وأبان أن عناصر المشروع تتضمن 10 مواقع لمواقف سيارات موزعة على المنطقة متعددة المساحات بطاقة استيعابية تقدر بـ620 سيارة، و40 جلسة وممرات مشاة و4 ساحات تجمع ونافورة، و4 كوفي شوب، و100 مظلة، و70 كرسي جرانيت، وأعمدة ديكورية مختلفة الارتفاعات والأشكال ومن مواد مختلفة.

ووقف أمير منطقة الباحة على موقع مشروع منتجع رغدان السياحي، ووضع حجر أساس المشروع، مستمعًا إلى شرح من أمين المنطقة الدكتور علي السواط عن المنتجع الذي يقع على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع وبتكاليف إنشائية تتجاوز 350 مليون ريال، وتنفذه مجموعة سيرا القابضة، مشيرًا إلى أنه تم إبرام العقد وفق نموذج "أرض - فرصة - قرض" لمدة ٥٠ عامًا بعوائد استثمارية تجاوزت 181 مليون ريال.

وبيّن أن المشروع يتكون من فندق بطاقة استيعابية 200 غرفة، ومركز سياحي وسوق شعبي لعرض منتجات منطقة الباحة من الفواكه والمنتجات التقليدية والتراثية، وقاعات متعددة للمؤتمرات والفعاليات، ومركز للأعمال ومنطقة استجمام وألعاب وأنشطة ترفيهية وجلسات للتنزه والشواء ومطاعم ومقاه محلية وعالمية، مفيدًا بأن مدة تنفيذ المشروع وتشغيله عامان ونصف تقريبًا؛ حيث ستقوم على إدارة وتشغيل المشروع شركات مؤهلة في المجال السياحي.

كما وقف الأمير حسام بن سعود على عدد من مشاريع الطرق، وشاهد خرائط ولوحات تلك المشروعات، مستمعًا إلى شرح من مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي، عن المشروعات التي بلغت تكلفتها نحو 180 مليون ريال، وتضمنت المراحل المتبقية من الطريق الدائري، وسير الأعمال في مشروعي الطريق الدائري الجزء الرابع والخامس "تقاطع طريق الملك فهد" عقبة الباحة " الرابطة بين قطاعي تهامة والسراة".

واستعرض المهندس المالكي سير الأعمال في تحسين تقاطع مستشفى الملك فهد، وكذلك مشروع إنارة الطريق الدائري المرحلة الأولى ابتداءً من تقاطع طريق المطار إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز.

وأكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز في تصريح صحفي عقب الجولة، على أهمية هذه المشروعات لخدمة المنطقة في الجوانب التنموية والسياحية، مشيرًا إلى أن مشروع منتجع رغدان هو أحد مشاريع دور الإيواء التي تحرص عليها الإمارة.

وبيّن أن المنطقة بحاجة إلى المزيد من دور الإيواء التي ستخلق المكان الملائم لاستقطاب الكثير من السياح والاستمتاع بالباحة وطبيعتها، مفيدًا سموه بأن المنطقة ستشهد العديد من المشاريع المستقبلية في دور الإيواء، فضلًا عن المبادرات التي تركز على دور الإيواء والمواقع والفعاليات السياحية.

وأكد أمير منطقة الباحة اهتمام الإمارة بتنفيذ مثل هذه المشروعات النوعية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - متطلعًا سموه إلى تنفيذ كل ما هو جديد لتحقيق تطلعات ورغبات أهالي الباحة.