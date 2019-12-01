شهود عيان عن "صاعقة النفود الكبير": مشهد مُرعب يفوق الوصف وموقف لا يُنسى

أوضحوا لـ"سبق" أنها وقعت على بُعد أمتار وكادت تصيب مواطنًا وأسرته

نجا مواطن وأسرته من صاعقة قد ضربت الأرض على بعد أمتار قليلة منهم اليوم بمنطقة النفود بالقرب من جبة بحائل.

وقال المواطن كاسب بن سعود الشراري لـ"سبق" إن ‏ما حدث اليوم له يفوق الوصف وغير متوقع، فالسحب كانت من نوع الـ‏"كسير" التي تشبه الجبال، ونزلت منها صاعقة قوية وأصابت رمال النفود، وهو نزول مرعب وفاجأنا.

وأردف؛ أما الصواعق كانت عنيفة جدًا، حيث سجلنا أكثر من 28 صاعقة لامست الأرض، وشاهدنا تساقط البرد وهو شبه كثيف، وشهدنا انهمارًا مطريًا خطيرًا.

وأضاف "الشراري": ‏الحمد لله أن سلمنا، وكانت الصاعقة التي قمت بتصويرها هي الأقرب لنا، وهي حقيقة موقف لا يُنسى.